TÜİK mayıs ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.1 puan düşerek yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

GENÇ İŞSİZLİKTE ARTIŞ

Mayıs ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 15'e yükseldi.