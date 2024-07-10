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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı

        Mayıs ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan düşerek yüzde 8.4'e geriledi. Böylece işsizlik oranı Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:17
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        İşsizlik 11.5 yılın dibinde
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        TÜİK mayıs ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı mayısta bir önceki aya göre 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu.

        İşsizlik oranı ise 0.1 puan düşerek yüzde 8.4 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı Kasım 2012'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

        GENÇ İŞSİZLİKTE ARTIŞ

        Mayıs ayında işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 15'e yükseldi.

        Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Mayıs 2022 - Mayıs 2024:

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        İSTİHDAM ORANI YÜZDE 50

        İstihdam edilenlerin sayısı mayısta bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 50 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67.3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak gerçekleşti.

        GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİKTE GERİLEME

        TÜİK verilerine göre geniş tanımlı işsizlik olarak da bilinen zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı mayısta bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 25.2'ye geriledi.

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