Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte bursluluk sınavı takvimi netleşti. Öğrenciler sınav giriş belgelerini bursluluk sınavından yaklaşık bir hafta önce erişime açılan sistem üzerinden alabilecek. Sınav günü adayların kimlik ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde yanında bulundurması gerekiyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...