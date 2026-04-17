        Haberler Bilgi Gündem | Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS giriş belgesi yayınlandı mı?

        İOKBS giriş belgesi yayınlandı mı? Bursluluk sınavı ne zaman?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınava kısa bir süre kalırken, çalışmalarına hız veren öğrenciler, bursluluk sınavı tarihini gündemine aldı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyinde uygulanan İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2026 bursluluk sınavı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 21:19 Güncelleme:
        1

        Bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte bursluluk sınavı takvimi netleşti. Öğrenciler sınav giriş belgelerini bursluluk sınavından yaklaşık bir hafta önce erişime açılan sistem üzerinden alabilecek. Sınav günü adayların kimlik ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde yanında bulundurması gerekiyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

        2

        2026 BURSLULUK SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI MI?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı

        Milli Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan'da düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul'da erişime açıldı.

        Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "öğrenci sınav bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

        3

        2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 26 Nisan Pazar günü yapılacak.

        4

        İOKBS KAÇ DAKİKA

        Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Tüm sınıf seviyelerindeki öğrencilere dört seçenekli 80 sorunun yöneltileceği sınav, 100 dakika sürecek.

        5

        2026 İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İOKBS 2026 sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
