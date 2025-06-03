Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meclis yeni başkanını seçiyor! Seçim bugün | Son dakika haberleri

        Meclis yeni başkanını seçiyor

        TBMM bugün saat 15.00'te 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçmek üzere toplanacak. 5 adayın yarışacağı seçim, gizli oyla yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 07:49 Güncelleme: 03.06.2025 - 07:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meclis yeni başkanını seçiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TBMM Genel Kurulunda, bugün 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirilecek.

        AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre AK Parti, TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u aday gösterdi. CHP, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın; DEM Parti, Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ın; İYİ Parti, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı'nın; Yeni Yol Partisi ise Samsun Milletvekili Mehmet Karaman'ın ismini Meclis Başkanı adayı olarak TBMM'ye bildirdi.

        TBMM Genel Kurulunda bugün saat 15.00'te gerçekleştirilecek ve 5 adayın yarışacağı seçim, gizli oyla yapılacak.

        İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte ikisi ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranacak.

        Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, TBMM Başkanı seçilecek.

        MECLİS BAŞKANLARI

        TBMM Başkanlığını bugüne kadar 30 milletvekili üstlendi. 28. Dönem ikinci devre için Numan Kurtulmuş'un dışında birinin seçilmesi halinde, bu kişi 31. TBMM Başkanı olacak. İlk TBMM Başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı. En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu. En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli, İsmail Kahraman ve Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        CHP Kurultayı soruşturmasında 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı soruşturmasında 12 kişiye hapis istemi
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Starmer'dan savaşa hazırlık açıklaması
        Starmer'dan savaşa hazırlık açıklaması
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı