Memleket Partisi 4 il ve 9 ilçede aday açıkladı Memleket Partisi Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Yalova ile 9 ilçede belediye başkan adaylarını duyurdu

Memleket Partisi Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Yalova ile 9 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Memleket Partisi olarak kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız” dedi.

Memleket Partisi 4 il ve 9 ilçede belediye başkan adaylarını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Psikolog Salih Eskici, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Avukat Ali Sarı, Bilecik Belediye Başkan adayı Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman, Yalova Belediye Başkan adayı iş insanı Fatih Elönü oldu.

Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı Doktor Haluk Bozdoğan, Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Ankara İl Başkanı Mahmut Celal Ünsal, Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı öğretmen Yekta Faik Yılmaz, Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı inşaat mühendisi Ali Çetinkaya, Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı iş insanı Talat Halefoğlu, Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı iş insanı Hamdi Tosunoğlu, İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı yüksek mimar Ali Erişen, İzmir Tire Belediye Başkan adayı mimar Nihat Koç ve Samsun Canik Belediye Başkan adayı öğretmen Furkan Güler oldu.