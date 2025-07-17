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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Memleket Partisi'nin kapanma gündemli olağanüstü kurultayı 21-22 Temmuz'da yapılacak | Son dakika haberleri

        Memleket Partisi'nin kapanma gündemli olağanüstü kurultayı 21-22 Temmuz'da yapılacak

        Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz'da yapılacak kurultayda partinin kapatılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 12:34 Güncelleme: 17.07.2025 - 12:34
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        Memleket Partisi'nden kapanma gündemli kurultay
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        Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz'da düzenlenecek olağanüstü kurultayla partinin kapatma kararının alınacağını bildirdi.

        Güven, partinin kapanma gündemli olağanüstü kurultayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamasında "Büyük hayallerle, tertemiz duygular ile yola çıkarak kurduğumuz Memleket Partisini, 21-22 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz kurultayla kapatma kararı almak istiyoruz" ifadelerine yer veren Güven, Memleket Partisinin, kurulduğu günden bu yana siyasette farklı bir yol almaya çalışan, gençlerle omuz omuza yürüyen, ahlaktan, adaletten ve akıldan asla taviz vermeyen bir hareket olduğunu belirtti.

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        Partinin, siyasetin finansmanındaki zorluklara rağmen kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin katkılarıyla ayakta durduğunu, Türk siyaset tarihine onurlu bir sayfa olarak geçeceğini aktaran Güven, mücadeleye destek veren tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

        Güven, gelinen noktada Türkiye'de siyasetin demokratik bir yarış olmaktan çıktığını öne sürerek, şunları kaydetti:

        "Böyle bir ortamda, demokrasiyi, hukuk devletini ve Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yeniden ayağa kaldırmak için mücadelemizi daha güçlü bir zemine taşıma zamanı gelmiştir. Bu nedenle Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz. Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur; gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisinde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun."

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