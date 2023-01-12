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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Memur ve emekli zammını içeren teklif kabul edildi
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Son dakika haberi Memur ve emekli zammını içeren teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Memur ve emeklilerin aylıklarına yüzde 30 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olacak. İşverene verilecek sigorta primi yardımı 100 TL’den 400 TL’ye çıkarılacak

Son dakika: Memur ve emekli zammını içeren teklif kabul edildi
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DHA

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yasa Teklifi' kabul edildi.

DHA'nın haberine göre; kabul edilen kanun teklifi ile; emekli maaşlarının alt sınırı 3 bin 500 TL'den, 5 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Malullük, yaşlılık ve ölüm aylıklarının da yüzde 30 oranında artırılması amaçlanıyor. Kanun teklifi ile; kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen artış oranının, çalışanların ve emeklilerin refah düzeyini artırmak amacıyla yüzde 30 olarak düzenleniyor. Bu çerçevede; memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 zam yapılacak.

SGK DESTEK PRİMİ 100 TL'DEN 400 TL'YE ÇIKARILIYOR

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumaları ve artırmalarını desteklemek için 2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin, özellikle küçük işletmecilerin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temini amacıyla; 2023 yılı 1 Ocak ile Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılması ve tutarının da 100 TL'den 400 TL ye çıkarılması yönünde düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; SGK destek primi 100 TL'den 400 TL'ye çıkarılıyor.

5510 sayılı Kanun'da yapılan bir diğer düzenleme ile koronavirüs salgını sebebiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri kuruma eksik bildirilen sigortalıların, hizmetlerinin fiili duruma getirilmesi amaçlanıyor.

Kabul edilen kanunla; UEFA tarafından 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da yapılması gerekçesiyle; yapılan değişiklikle, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için sağlanan istisnanın, yeni takvime göre 2023 finali için geçerli olması amaçlanıyor. Teklif, oy çokluğu ile; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin oylarıyla kabul edildi.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK

Öte yandan; AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaklaşık 500 bin çalışanı ilgilendiren, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yasa teklifini bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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