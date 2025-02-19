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        Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakim hakkında soruşturma

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Emine Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Fatih Kapan hakkında soruşturma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:12
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        Tahliye kararı veren hakime soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan menajer Emine Ayşe Barım'ın avukatları sulh ceza hakimliğine başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

        AA'da yer alan habere göre talebi değerlendiren hakimlik, itirazı reddederek Barım'ın tutukluluğunun devamını kararlaştırdı. Bunun üzerine Barım'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz ederek İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu.

        YENİDEN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

        İtirazı değerlendiren mahkeme hakimi Fatih Kapan, "şüpheliye yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, lehine olan tanık beyanları, aleyhine olan telefon konuşma kayıtları ve tüm deliller kapsamında suçun değişme ihtimali bulunduğu ve bu durumda ise tutukluluk kararının ölçülü olmayacağı" gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

        Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesi gerçekleşmeden karara itirazda bulundu. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

        HSK Birinci Dairesi, tahliye kararı veren hakim Kapan hakkında inceleme ve soruşturma başlattı. Daire, Kapan hakkında ihbar ve eki evrak kapsamındaki iddialar ile inceleme sırasında çıkabilecek diğer hususlarla ilgili olarak durumun, kurul müfettişi tarafından incelenmesi ve delil elde edildiğinde soruşturmaya geçilmesi hususunda kurul başkanına teklifte bulunulmasına hükmetti.

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        #son dakika
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