Son dakika: Menemen Belediyesi'ndeki "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Menemen'deki soruşturmada şüpheliler adliyede 0:00 / 0:00

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Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile bir belediye başkanı yardımcısının da aralarında bulunduğu 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 4'ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer 23 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Menemen Adliyesine getirildi.

Öte yandan, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

SORUŞTURMA

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı, 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı O.Y. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi T.F.Ç'nin de bulunduğu, bu kişilerin hurda satışı işiyle bağlantılı olduklarının iddia edildiği öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.