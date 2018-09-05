İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ameliyat oldu. Ayak başparmağına platin takılan Akşener’in sağlık durumunun iyi olduğu ve bugün taburcu edileceği öğrenildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul’da Koç Hastanesi’nde ayak başparmağından ameliyat oldu. Akşener’in ayak başparmağında kemik büyümesi olduğu ve parmağına platin takıldığı öğrenildi. Ameliyatı başarılı geçen ve sağlık durumu iyi olan Akşener’in bugün taburcu olacağı ve 15 gün istirahat edeceği ifade edildi.

MECLİS AÇILMADAN

Bir süredir ayak parmağından rahatsızlığı olan Akşener’in ameliyatı daha önceden planladığı öğrenildi. TBMM’nin kapalı olduğu dönemde ameliyatını yaptıran Akşener, Meclis’in açılacağı 1 Ekim’e kadar tamamen sağlığına kavuşmuş olacak.

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