Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2025 TCMB Aralık ayı PPK faiz kararı ne oldu, yüzde kaç?
2025 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sona erdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık ayı faiz kararını bugün duyurdu. TCMB, Ekim ayında gerçekleştirdiği son PPK toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Bu ayki toplantıda da bankanın faiz indirimi kararı alması bekleniyordu. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi? İşte, 2025 TCMB Aralık ayı PPK faiz kararı hakkında detaylar...
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını kamuoyu ile paylaştı. Banka, eylül toplantısında 250 baz puan, temmuzda 300 baz puan, ekim toplantısında ise 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. TCMB’nin faiz indirimini sürdürüp sürdürmeyeceği merak konusuydu. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi yatırımlarını direkt olarak etkileyen 2025 TCMB Aralık ayı PPK faiz kararı belli oldu. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu, yüzde kaç, faiz indirimi geldi mi?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yılın son faiz kararını açıkladı.
Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekti.
PPK, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42.5’ten yüzde 41’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38’den yüzde 36.5’e indirdi.
MERKEZ BANKASI'NDAN ÜST ÜSTE 4. FAİZ İNDİRİMİ
TCMB son olarak ekim toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Eylül toplantısında 250 baz puan, temmuzda ise 300 baz puanlık indirim gelmişti.
Böylece bugün ile beraber 4 toplantı üst üste faiz indirimine gidilmiş oldu.
"KASIMDA ENFLASYON BEKLENENDEN DÜŞÜK GELDİ"
PPK tarafından yapılan açıklamada kasım ayında tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleştiği ifade edildi.
Enflasyonun ana eğiliminin eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilediği belirtilen açıklamada "Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.