Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı faiz kararını açıkladı. Banka bir hafta vadeli repo faizini yüzde 24 seviyesinde sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu'nun açıklamasında fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiği vurgulandı. "İhtiyaç halinde ek sıkılaştırma" ifadesi metinden çıkarıldı.

'FİYAT İSTİKRARINA YÖNELİK RİSKLER DEVAM EDİYOR'

"Enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir" denilen metinde "Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" ifadesi kullanıldı.

'DENGELENME EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR'

Metinde "Veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir" denildi. Parasal duruşun hedeflenen patika ile uyumlu belirleneceği vurgulandı.

DOLAR/TL5.96 SEVİYESİNİ AŞTI

Faiz kararı sonrasında Dolar/TL 5.96 seviyesini geçti.

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Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.



Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.



İç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, gıda fiyatları ve ithal girdi maliyetlerindeki artışlar ile enflasyon beklentilerindeki yüksek seyir fiyat istikrarına yönelik risklerin devam ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.



Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, parasal duruş enflasyonu hedeflenen patika ile uyumlu seviyelerde tutacak şekilde belirlenecektir.



Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

TCMB yerel seçimler öncesinde parasal sıkılaştırma amacıyla durdurduğu haftalık repo ihalelerine bu ay tekrar başlamıştı. Bir hafta vadeli repo faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.

13 Eylül 2018'de yüzde 17.75'ten yüzde 24.00 seviyesine yükseltilen TCMB gösterge faizi, 25 Ekim, 13 Aralık, 16 Ocak ve 6 Mart tarihli toplantılarda beklentilere paralel olarak sabit tutulmuştu.

İLK İNDİRİM KARARI TEMMUZDA GELEBİLİR



TCMB'nin 2019 yılında ilk faiz indirim kararını Temmuz ayında alması bekleniyor. Geçen ay 2019 yılına ilişkin ilk faiz indirim kararının Haziran ayında alınması bekleniyordu.



