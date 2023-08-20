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        Haberler Ekonomi Para Son dakika: Merkez Bankası'ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama - Para Haberleri

        SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası'ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama

        Merkez Bankası'nın Türk lirası mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı azaltacak düzenlemeleri içeren tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 02:08
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        Merkez'den TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitti.

        TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.

        TL MEVDUATLAR DESTEKLENEREK KKM'NİN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

        AA'nın haberine göre; yapılan düzenlemelerle TL mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak KKM'nin azaltılması gözetiliyor. Böylece TL vadeli mevduat hesapları desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Bu kapsamda, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

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        #Son dakika haberler
        #merkez bankası
        #Resmi Gazete
        #kur korumalı mevduat
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