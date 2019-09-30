Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel yönetim bütçe dengesi verilerini yayımladı. Buna göre yılın ilk 6 ayında 87.8 milyar lira bütçe açığı verildi. Geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 64.6 milyar lira olarak gerçekleşmişti....
Bakanlığın açıkladığı verilere göre Merkezi Hükümet Bütçesi ise yılın ilk 8 ayında 115.8 milyar lira açık verdi (bin TL):
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Mayıs
|Haziran
|Temmuz
|Ağustos
|Toplam
|A - Gelirler
|98.017.013.7
|69.342.347.3
|43.608.121.8
|59.257.769.6
|74.570.819.5
|64.649.574.9
|95.707.422.0
|95.736.448.7
|600.889.517.5
|Vergi Gelirleri
|57.511.377.0
|60.318.152.2
|30.760.897.2
|50.605.866.8
|61.998.719.5
|56.594.103.0
|63.253.790.8
|68.590.094.3
|449.633.000.8
|Sosyal Güvenlik Prim Gelirleri
|753.180.5
|652.622.0
|625.746.1
|644.273.2
|664.025.9
|634.908.4
|695.607.0
|663.532.8
|5.333.895.9
|Hibeler
|708.301.7
|1.232.667.4
|2.196.845.1
|1.259.472.3
|424.082.1
|2.547.279.5
|1.194.917.2
|301.535.7
|9.865.101.0
|Diğer Gelirler
|39.044.154.5
|7.138.905.7
|10.024.633.5
|6.748.157.4
|11.483.992.1
|4.873.284.0
|30.563.107.1
|26.181.285.9
|136.057.520.2
|B - Giderler
|89.261.342.0
|90.055.209.1
|75.851.066.7
|90.389.211.5
|103.193.643.5
|70.957.053.8
|105.392.285.7
|91.582.196.1
|716.682.008.4
|Personel Giderleri
|28.982.636.4
|24.253.619.8
|23.668.854.4
|24.761.293.4
|25.766.296.9
|23.313.977.9
|24.942.800.7
|23.625.284.0
|199.314.763.5
|Mal ve Hizmet Giderleri
|3.749.357.5
|6.065.440.9
|4.805.504.7
|7.680.619.6
|5.835.960.5
|4.679.158.2
|8.910.319.4
|5.969.153.8
|47.695.514.6
|Amortisman Giderleri
|11.111.921.9
|11.111.921.9
|11.111.921.9
|11.111.921.9
|11.111.921.9
|11.111.921.9
|11.111.921.9
|11.111.921.9
|88.895.375.2
|Faiz Giderleri
|10.260.841.6
|10.046.767.1
|559.697.5
|11.653.952.2
|20.200.793.4
|-2.105.076.2
|26.819.252.5
|3.019.807.8
|80.456.035.9
|Sübvansiyon Giderleri
|5.757.120.6
|7.081.292.3
|5.624.031.4
|7.012.671.0
|4.980.798.3
|3.305.464.7
|4.575.048.9
|4.585.376.7
|42.921.803.9
|Hibeler
|20.058.879.7
|22.488.928.8
|22.239.802.8
|20.758.921.1
|16.510.793.0
|22.415.387.5
|22.132.828.4
|23.169.835.5
|169.775.376.8
|Sosyal Yardımlar
|5.130.400.5
|5.807.305.5
|6.032.785.4
|4.892.068.5
|16.835.922.7
|7.228.029.4
|4.426.492.8
|17.183.660.2
|67.536.665.0
|Diğer Harcamalar
|4.210.183.8
|3.199.932.8
|1.808.468.7
|2.517.763.8
|1.951.156.8
|1.008.190.3
|2.473.621.1
|2.917.156.3
|20.086.473.6
|Brüt Faaliyet Dengesi
|19.867.593.6
|-9.600.939.9
|-21.131.023.0
|-20.019.519.9
|-17.510.902.1
|4.804.443.0
|1.427.058.2
|15.266.174.5
|-26.897.115.6
|Net Faaliyet Dengesi
|8.755.671.7
|-20.712.861.8
|-32.242.944.9
|-31.131.441.8
|-28.622.824.0
|-6.307.478.9
|-9.684.863.7
|4.154.252.6
|-115.792.490.8
Bu dönemde gelirler 600.9 milyar lirayı, giderler ise 716.7 milyar lirayı buldu. Ağustos ayına bakıldığında ise Merkezi Hükümet Bütçesi söz konusu ayda 4.8 milyar lira fazla verdi.
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