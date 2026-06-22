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        Mersin'de Silifke Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Silifke Belediye Başkanı ile 18 şüpheli adliyede

        Silifke Belediyesi'ne yönelik 'örgüt kurma', 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 18 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Silifke Belediyesi'nde 19 kişi adliyede

        Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'rüşvet' suçlamaları ile yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 18 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre; Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silifke Belediyesi'ndeki bazı kamu görevlileri ve bu kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkındaki ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında; belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı, belediye imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği, bazı para hareketlerinin belediye faaliyetleri ve bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği iddiaları araştırıldı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Yürütülen soruşturmada; tanık ve şüpheli beyanları, HTS ve PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, teknik incelemeler, ilgili kurum kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile belediye yöneticileri, belediye personeli ve belediye ile iş ilişkisi bulunan bazı şirket yetkililerinin de aralarında olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi.

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