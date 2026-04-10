Mersin Yenişehir'e operasyon: 30 gözaltı
Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalama işlemlerinin devam ettiği, aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi
Giriş: 10.04.2026 - 08:54
Mersin'de, alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik ihalede yolsuzluk, rüşvet ve irtikap suçlarından operasyon düzenledi.
30 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI
İHA'daki habere göre yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda belediyede de arama yapıldığı öğrenildi.
REKLAM
Operasyon çerçevesinde gözaltı kararı verilenler arasında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve şirket yetkililerinin olduğu ileri sürüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ