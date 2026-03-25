        Metehan Baltacı tahliye oldu | Son dakika haberleri

        Metehan Baltacı tahliye oldu

        "Bahis ve şike" soruşturması kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı tahliye oldu.

        Giriş: 25.03.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Metehan Baltacı tahliye oldu

        “Bahis ve şike” soruşturmasından 3 ay önce tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı tahliye oldu. Baltacı hakkında “şike ve teşvik primi” ve “nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs” suçlarından 4 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 4 ay 15 gün güne kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı 9 Aralık’ta tutuklanmıştı. Baltacı İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Dosyada suçtan zarar gören olarak yer alan TFF’nin avukatı, Baltacı’nın avukatları ailesi ve yakınları duruşma salonundaki yerini aldı. Duruşmayı izlemeye gelenler arasında Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar, Bertuğ Yıldırım, Galatasaraylı yöneticiler ve basın mensupları da bulunuyordu.

        “BAHİS OYNARKEN AKADEMİDEYDİM KADRODA DEĞİLDİM”

        Kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 1,5 milyon olduğunu söyleyen Metehan Baltacı üzerine atılı “şike ve teşvik primi” ve “nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs” suçlamalarına yanıt verdi.

        Nesine isimli yasal bahis sitesinde 19 Mart- 17 Nisan 2021 tarihinde üyeliği olduğunu söyleyen Baltacı, ” Galatasaray- Rizespor, Göztepe-Galatasaray maçlarına gol bahsi oynadım. O zamanlar Galatasaray’da akademideydim, U-19’daydım. A takımda değildim. Zaten bahisten bir şey de kazanmadım. Sonrasında A takıma geçtim. A takıma geçince de herhangi bir şekilde bahis oynamadım. İddianamedeki mesajlar da futbol muhabbetiydi, o mesajlarda yaptığımız sohbete ilişkin kupon yok, hesaplarda para giriş-çıkışı yok. Dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili de çok şaşkınım” dedi.

        “BU DURUMA DÜŞTÜĞÜM İÇİN ÜZÜLÜYORUM”

        Baltacı savunmasının devamında ise, “12 yaşından beri, yıllardır emek vererek buralara geldim. Bu duruma düştüğüm için üzüntü duyuyorum ve kabul etmiyorum. Ayrıca TFF’den de hak mahrumiyeti cezası aldım. 4 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum.”

        BALTACI’YA TAHLİYE KARARI

        Duruşma savcısı görüşünü açıklarken Metehan Baltacı’nın tahliyesini talep etti. Aranın ardından kararını açıklayan hakim, Baltacı’nın tahliyesine karar verirken duruşmayı 12 Haziran’a erteledi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 23 Mart 2026 (Savaşı Enerji Krizi Mi Bitirecek?)

        Trump anlaştık dedi iran yalanladı. Trump İran'da kiminle konuştu. İran ABD ile anlaştı mı? Kim doğruyu söylüyor: Trump mı, İran mı? İran ABD ile anlaşmak istiyor mu? ABD savaşta geri adım mı attı? Körfez ekonomisi çöküyor mu? Petrol ve altında son durum ne? Uzayan savaşın maliyeti kimi zorlar? Petr...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        İddia: İran, Trump'ın 'barış' söylemine inanmıyor
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        ABD'den 15 maddelik İran planı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        Danimarka'da sandıktan 'Pirus Zaferi' çıktı
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        TIR'la yol kestiler! Korkunç görüntü!
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        Çin’de kaybolan 7 köpek 17 kilometre yürüyerek evlerine döndü
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!
        Stresi azaltmak için bu kadar kahve yeter!