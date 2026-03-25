“Bahis ve şike” soruşturmasından 3 ay önce tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı tahliye oldu. Baltacı hakkında “şike ve teşvik primi” ve “nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs” suçlarından 4 yıl 1 ay 15 günden 10 yıl 4 ay 15 gün güne kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı 9 Aralık’ta tutuklanmıştı. Baltacı İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Dosyada suçtan zarar gören olarak yer alan TFF’nin avukatı, Baltacı’nın avukatları ailesi ve yakınları duruşma salonundaki yerini aldı. Duruşmayı izlemeye gelenler arasında Teknik Direktör Okan Buruk, futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar, Bertuğ Yıldırım, Galatasaraylı yöneticiler ve basın mensupları da bulunuyordu.

“BAHİS OYNARKEN AKADEMİDEYDİM KADRODA DEĞİLDİM”

Kimlik tespiti esnasında aylık gelirinin 1,5 milyon olduğunu söyleyen Metehan Baltacı üzerine atılı “şike ve teşvik primi” ve “nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs” suçlamalarına yanıt verdi.

Nesine isimli yasal bahis sitesinde 19 Mart- 17 Nisan 2021 tarihinde üyeliği olduğunu söyleyen Baltacı, ” Galatasaray- Rizespor, Göztepe-Galatasaray maçlarına gol bahsi oynadım. O zamanlar Galatasaray’da akademideydim, U-19’daydım. A takımda değildim. Zaten bahisten bir şey de kazanmadım. Sonrasında A takıma geçtim. A takıma geçince de herhangi bir şekilde bahis oynamadım. İddianamedeki mesajlar da futbol muhabbetiydi, o mesajlarda yaptığımız sohbete ilişkin kupon yok, hesaplarda para giriş-çıkışı yok. Dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili de çok şaşkınım” dedi.

“BU DURUMA DÜŞTÜĞÜM İÇİN ÜZÜLÜYORUM”

Baltacı savunmasının devamında ise, “12 yaşından beri, yıllardır emek vererek buralara geldim. Bu duruma düştüğüm için üzüntü duyuyorum ve kabul etmiyorum. Ayrıca TFF’den de hak mahrumiyeti cezası aldım. 4 aydır tutukluyum. Beraatimi talep ediyorum.”

BALTACI’YA TAHLİYE KARARI

Duruşma savcısı görüşünü açıklarken Metehan Baltacı’nın tahliyesini talep etti. Aranın ardından kararını açıklayan hakim, Baltacı’nın tahliyesine karar verirken duruşmayı 12 Haziran’a erteledi.

Fotoğraf: DHA