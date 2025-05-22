Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Ege ve Marmara'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Güneşli 30° Ankara Kısmen Güneşli 28° İzmir Güneşli 32° Antalya Kısmen Güneşli 33° Trabzon Güneşli 20° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 34° Gaziantep Kısmen Güneşli 32° Ağrı Güneşli 23°

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir.

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BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 29°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 34°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 32°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor. ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 30°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 30°C Az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ANKARA °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 31°C Az bulutlu NEVŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklenmektedir. AMASYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. REKLAM ERZURUM °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 32°C