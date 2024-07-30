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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı! - 30 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Toroslar'da gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Diğer yandan Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Marmara'da hava sıcaklığı 3 ila 5 derece düşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 07:24 Güncelleme: 30.07.2024 - 07:24
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        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Sağanak Yağış 30°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Güneşli 38°

        Antalya

        Güneşli 40°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 28°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Güneşli 37°

        Diyarbakır

        Güneşli 40°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 29°

        Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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