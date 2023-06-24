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Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU bugün nasıl? Son dakika: Meteoroloji'den 24 Haziran hava durumu tahminleri ve yağmur uyarısı
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Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

HAVA DURUMU bugün nasıl? Son dakika: Meteoroloji'den 24 Haziran hava durumu tahminleri ve yağmur uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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