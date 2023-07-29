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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den açıklama! Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 09:19
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        Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu ile gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 32°

        İzmir

        Güneşli 34°

        Antalya

        Güneşli 37°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 41°

        Gaziantep

        Güneşli 37°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında, güney ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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