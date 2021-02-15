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SON DAKİKA: Meteoroloji'den Ankara'ya yoğun kar yağışı uyarısı! Ankara hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son dakika Ankara hava durumu açıklamasına göre; bölge genelinin çok bulutlu aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. İşte Ankara hava durumu...

SON DAKİKA: Meteoroloji'den Ankara'ya yoğun kar yağışı uyarısı! Ankara hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden başkent Ankara'ya son dakika kar yağışı uyarıları geldi. Ankara’da Pazartesi sabah ilk saatlerde başlayan kar yağışının kuzey ve doğu çevrelerinde daha etkili olmak üzere Salı günü öğle saatlerine kadar il genelinde aralıklarla kuvvetli (8-20 cm) olması bekleniyor. Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü sabah saatleri arasında da aralıklarla hafif kar yağışı geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Şehir merkezinde en düşük/en yüksek hava sıcaklığının Pazartesi günü -1/1, Salı günü -5/-2, Çarşamba günü -7/-3, Perşembe günü -16/-6, Cuma günü -9/0 dereceler civarında, çevre ilçelerde yer yer daha da düşük seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi ve Salı günü zaman zaman tipi şeklinde yağması beklenen kar yağışları ile hafta süresince etkili olması beklenen kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAFTA SONUNA KADAR SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Halen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kuzey, iç ve batı bölgelerdeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyrediyor.

Hava sıcaklıklarının; Salı (16.02.2021) günü güney ve iç bölgelerden başlayarak, Çarşamba (17.02.2021) ve Perşembe (18.02.2021) günleri ise doğu bölgelerde 8 ila 15 derece azalması bekleniyor.

Söz konusu sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olması beklendiğinden, buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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