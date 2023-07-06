Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İstanbul Kısmen Güneşli 31° Ankara Güneşli 34° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 32° Trabzon Güneşli 28° Bursa Bulutlu 29° Adana Kısmen Güneşli 33° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 30°

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU BURSA °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE °C, 35°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 32°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 36°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu MUĞLA °C, 35°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu ADANA °C, 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 33°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu REKLAM ESKİŞEHİR °C, 34°C Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 34°C Az bulutlu ve açık KONYA °C, 34°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu BOLU °C, 30°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 34°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 29°C Az bulutlu ve açık SAMSUN °C, 30°C Az bulutlu ve açık TOKAT °C, 34°C Az bulutlu ve açık TRABZON °C, 28°C Az bulutlu ve açık ERZURUM °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu IĞDIR °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu