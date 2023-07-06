Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile Toroslar gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 07:29
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Edirne, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 31°

        Ankara

        Güneşli 34°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 28°

        Bursa

        Bulutlu 29°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 42°

        Gaziantep

        Güneşli 38°

        Ağrı

        Güneşli 30°

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        BURSA °C, 34°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE °C, 35°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 33°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR °C, 34°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 36°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        İZMİR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

        MUĞLA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 34°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN °C, 33°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANKARA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        REKLAM

        ESKİŞEHİR °C, 34°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KAYSERİ °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        BOLU °C, 30°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 34°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        SAMSUN °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        TOKAT °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        TRABZON °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        ERZURUM °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        IĞDIR °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 37°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        REKLAM

        DİYARBAKIR °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        #hava durumu
        #son dakika
        #meteoroloji
        #yağmur
        #hava sıcaklığı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        7 gollü maçta mağlup
        7 gollü maçta mağlup
        İşte yeni zamlı maaşlar
        İşte yeni zamlı maaşlar
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
        Gaziantep'teki fabrika yangınında ağır bilanço: 35 milyon dolar
        Sarıyer'de eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti
        Sarıyer'de eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi intihar etti
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı!
        Müzisyen Onur Şener cinayetinde karar çıktı!
        Lazio'nun Torreira ısrarı sürüyor!
        Lazio'nun Torreira ısrarı sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        "Bu sene şampiyonuz"
        "Bu sene şampiyonuz"
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!
        Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan güneş atağı!
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        İsveç Başbakanı Beyaz Saray'da
        İsveç Başbakanı Beyaz Saray'da