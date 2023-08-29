Son dakika haberi Metro hatları 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak
Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu Zafer Bayramı dolayısıyla 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek
Giriş: 29.08.2023 - 00:31 Güncelleme: 29.08.2023 - 00:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İzban ve İstanbul Havalimanı Metrosu ücretsiz hizmet verecek.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.