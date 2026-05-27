MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Bahçeli ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Muhterem dava arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler beyefendiler, konuşmamın başında hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugün alınyazılarını ülkü kalemiyle yeniden yazan ülkücü şehitlerimizi rahmetle yad etmek üzere bir aradayız. 27 Mayıs ülkücü şehitlerimizin huzurunda; üstlendiğimiz vazifeleri, taşıdığımız unvanların ardında nasıl büyük bedeller nasıl ağır çileler nasıl mübarek fedakarlıklarda bulunduğunun yeniden hatırladığımız kutlu bir muhasebe günüdür. Milliyetçi ülkücü hareket içinde alınan her görev; bir gösteriş hikayesi değil hesabı önce Allah'a sonrasında aziz milletimize ve hatıraları ile mukaddes şehitlerimize verilecek ağır bir mesuliyettir.

Bu hareketin her kademesi şehitlerimizin kanı, dava büyüklerimizin alın teri üzerine kuruludur. Ülkücü için makam, hakkı verilecek bir emanettir. Değerli dava arkadaşlarım, şehadet bizim inancımızda tükeniş değil diriliştir. Ülkücüler çetin zamanların, sarp yokuşların, sisli gecelerin yılmaz ve sarsılmaz yolcularıdır. Korkularını ardında bırakmış dava adamlarıdır. Secdeden başka hiçbir yerde alnını yere değdirmeyen bahadırlardır. Şehitlerimizin huzurunda bir kez daha ilan ediyorum Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik beraberliğini dirlik ve düzenini son nefesimize dek gözeteceğiz."