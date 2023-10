MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"Milliyetçi Hareket Partisi, mekteptir, metanettir. Bugüne kadar ne zaferlerle şımardık ne de yenilgilerle yılgınlığa kapıldık. Her an yenilenerek her dem taze kalarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

"ÖNÜMÜZDE KURULTAYIMIZ VE MAHALLİ SEÇİMLER VAR"

Önümüzde iki siyasi olay vardır ve ortadadır. Biri olağan büyük kurultay diğeri ise mahalli idareler seçimidir. 9 Ağustos 2023'te başlayan kongre sürecimiz büyük kurultayımızla taçlanacaktır. Biz siyaseti yapınca adam gibi yaparız şevkle yaparız. Dava arkadaşlığında kader de keder de kefen de paylaşılır. Bizim mücadelemizde mertlik vardır dürüstlük vardır. Başkaları gibi siyasi ihtirasların peşinde koşmayız.

"9 AYRI İSTİŞARE TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

14 Ekim 2023 tarihinde Bursa merkezli ilk bölge istişare toplantımız gerçekleşmiştir. 15 Ekim'de de Kayseri merkezli ikinci bölge istişare toplantımız icra edilmiştir. 26 Kasım'a kadar 9 ayrı bölge istişare toplantımızı yapacağız. Siyasi değerlendirmelerimizi, gerçekçi hedeflerimizi özveriyle paylaşacağız. Türkiye ve dünya meselelerini anlatacağız. Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyet'in yeni yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni çağın üzerine sıçratacağız. 14 ve 28 Mayıs'ı 31 Mart zaferiyle perçinleyeceğiz. İttifak olarak yeni Türk mucizesine imza atacağız.

Davamız büyük davamız kutlu davamız doğrudur. Yerinde sayan fazlasını talep etmekten kaçınan toplumların ilerlemesini bir adım ileri gitmesini zor görüyoruz. Davamız asla karanlıkta kalmayacak, aldatanları, korkanları ezip geçecektir. Türkiye ve Türk milletine namuslu hizmet Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın harcıdır.

"GAZZE'DE İNSANLIK DEĞERLERİ VURGUN YEMİŞTİR"

Kudüs İslam'dır ve Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Sanmasınlar sadece Kudüs ve Gazze İslam'dır. Buraların dağı İslam'dır, taşı İslam'dır ve koruyucusu Allah'tır. Kıyamet günü senaryoları tedavüle sokulmuştur. Gazze'deki masumlar barbar saldırıların canlı hedefidir. Savaş suçu kabul edilen beyaz fosfor bombası kullanılmıştır. İsrail saldırılarına hız kesmeden devam etmektedir.

"SÖZDE MEDENİ ÜLKELER İSRAİL'İN ARKASINDA TOPLANDI"

İnsanlığın gözü önünde toplu katliam yapılmaktadır. Gazze'de insanlık değerleri vurgun yemiştir. Gazze'de toplu katliam yapılıyor. Sözde medeni ülkeler ise İsrail'in arkasında toplandı. Gazze'ye insani yardımların önü kesilmemelidir. İnsanı yardım koridoru ile Gazzelilere el uzatılmalıdır. İsrail'in saldırılarına derhal son verilmelidir.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MUTLAKA OLUŞTURULMALIDIR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın akılcı, ahlaklı ve aktif diplomasisi desteklenmelidir. İki devletli çözüm mutlaka oluşturulmalıdır. ABD'nin İsrail'e uçak gemisi göndermesi de tehdittir.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Sayın Kılıçdaroğlu bugün görüşülecek Irak-Suriye tezkeresine evet mi diyeceksin hayır mı diyeceksin. Bir zahmet açıklığa kavuştur da duruşunu görelim. MHP tam kadro olarak 'evet' oyu kullanacaktır.

AYM'YE HDP TEPKİSİ

(YSP'nin 4. Büyük kongresi) İstiklal Marşı okunmadı, Türk bayrağı asılmadı. Bölücü terör örgütü başının sloganı atıldı. CHP ve Kılıçdaroğlu ne dedi? Yeşiller ve Sol Parti bir kez daha kostüm değiştirmiştir. Anayasa Mahkemesi ne yapmaktadır. HDP'nin kapatılması ile ilgili iddianame ne hakla bekletilmektedir. Anayasa Mahkemesi'nden davacı olacağız. Olan biten rezaleti ne zaman göreceksiniz. "