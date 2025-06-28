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        Haberler Spor Futbol İtalya Milan, Kyle Walker'a veda etti - Futbol Haberleri

        Milan, Kyle Walker'a veda etti

        Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 16:13 Güncelleme: 28.06.2025 - 16:15
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        Milan, Kyle Walker'a veda etti
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        İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Kyle Walker'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmadığını açıkladı.

        34 yaşındaki sağ bek, ocak ayında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Milan'a transfer olmuştu.

        Kyle Walker, 2017'de Tottenham'dan transfer olduğu Manchester City'de 319 maçta forma giyip 17 kupa kazanmıştı.

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