Milas'ta ikinci orman yangını başladı
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ikinci yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Giriş: 04.07.2025 - 17:49 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:03
Milas'ta ikinci orman yangını başladı. Pınarcık Mahallesinin ardından Demirciler Mahallesindeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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