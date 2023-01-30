Millet İttifakı, Mutabakat Metni'ni açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Millet İttifakı, Mutabakat Metni'ni açıkladı
ABONE OL

Millet İttifakı, Mutabakat Metni'ni açıkladı

Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı.

Son dakika: Millet İttifakı, Mutabakat Metni'ni açıkladı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Ankara'da Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda altı partinin genel başkan yardımcıları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni anlattı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı.

ORTAK POLİTİKALAR MUTABAKAT METNİ AÇIKLANDI

Toplantıda, 9 ana başlıktan 75 alt başlıktan oluşan metin, kamuoyu ile paylaşıldı.

Metindeki 9 ana başlık şu şekilde sıralanıyor; Hukuk, Adalet ve Yargı, Kamu Yönetimi, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim, Ekonomi, Finans ve İstihdam, Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm, Sektörel Politikalar, Eğitim ve Öğretim, Sosyal Politikalar, Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları...

Fotoğraf: AA

İŞTE METNİN TAMAMI

Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin tamamına buradan ulaşılabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: "Meclis'te torba kanun düzenlemesine son vereceğiz. Meclis'te kesin hesap komisyonunu kuracağız. Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece 1 dönem seçilmesi kuralını getireceğiz. Tarafsızlığını güvence altına alacağız. Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsızlığı sağlayacağız. HSK'yı kaldıracağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul olacak. Adalet Bakanı, Hakimler Kurulu'nda yer almayacak. Hakimler, Adalet Bakanlığı'na bağlı olmayacak. Özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM iznini zorunlu hale getireceğiz. Tutuklamanın istisna olması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız."

Fotoğraf: AA

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı: "Temel hedefimiz enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indirmektir. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Büyüme hızını yüzde 5'in üzerine çıkaracağız. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlaması dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Bankanın İstanbul'daki birimlerini Ankara'ya taşıyacağız. Kur Korumalı Mevduat'ta yeni hesap açmayacağız. Mevcut hesapları vade sonunda kapatacağız. Cumhurbaşkanlığı'nı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almalarına son vereceğiz. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi projeler yerine tarımsal sulamaya ayıracağız. "

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp: "Beyin göçünü engellemek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacağız. Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız. Üniversitelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Firmaların e-ticaret, çevreci ürünler gibi alanlarda beceri ve imkanlarını destekleyeceğiz. Bilimim ve Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracağız. Yapay Zeka ve Etik Kurulu'nu oluşturacağız. 5G için adımlar atacağız. İnternet üzerindeki vergileri indireceğiz. Bilgisayar tablet ve cep telefonu gibi ürünlerde vergi yükünü azaltacağız. Ortak kullanım alanlarında kesintisiz internet hizmeti vereceğiz. MEB'de idari pozisyonlara eğitim kökenli ve liyakatli kadroları görevlendireceğiz. LGS sınavını süreç içinde kaldıracağız. Üniversiteye girişte çoklu sınav sistemini getireceğiz. YÖK'ü kaldıracak, sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız."

Fotoğraf: AA

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin: "Tarım ve Orman Bakanlığı’nı 'Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı' olarak yeniden yapılandıracağız. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacağız. Tarım ürünlerinde taban fiyatları maliyet ve kur politikasına göre uygulayacağız. Mazot, gübre, yem ve tohum gibi destekleri çiftçi tarlasını süremeden vereceğiz. Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak, ülkemizin savunma alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, ileri endüstriyel teknolojilerin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturacak, silahlı kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını artıracak ve yüksek katma değerli ihracatı geliştireceğiz. Ticaret Bakanlığını Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız. Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları veya üstlenilen yükümlülükleri gözden geçireceğiz. Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edecek, bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alacağız. Atatürk Havalimanını yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz."

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale: "Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından aile bazında, hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda 'Gelir Desteği' sağlayacağız. Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından aile bazında, hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda 'Gelir Desteği' sağlayacağız. Kaçak yabancı işçilikle tavizsiz ve etkin mücadele edeceğiz. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylayacağız. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanılmasının önüne geçeceğiz. Toplu Konut İdaresi’nin asıl görevi olan Sosyal Konut üretimine odaklanmasını sağlayacak, bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis edeceğiz. Uyuşturucu baronlarının, organize suç örgütü üyelerinin ülkemizde faaliyet yürütmelerinin önüne geçeceğiz."

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir: "Dışişleri Bakanlığı’na dış politika yapım, karar ve uygulamalarındaki rol ve görevini yeniden kazandıracağız. Dışişleri Bakanlığı’na personel alımlarında objektif, güvenilir, siyasi tercihlerden uzak, ehliyete ve liyakate dayalı kapsamlı bir sınav sistemi getireceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve onların oluşturdukları STK’ların Türkiye’nin yumuşak gücü ve kamu diplomasisinin etkin bir aracı olması için gayret göstereceğiz.Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefimiz doğrultusunda bu alandaki sürecin diyalog, adalet ve eşitlik çerçevesinde tamamlanması için çalışacağız. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olmamız ve Anayasamızın gereği olarak, AİHS'ne ve Konsey’in diğer hukuki belgelerine uyum sağlayacak, AİHM kararlarını uygulayacağız. Ortadoğu Bölgesindeki ülkelerinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı duyacak, iç işlerine karışmayacak, aralarındaki sorunlarda 'taraf tutan' değil 'çözümleri kolaylaştıran' olacağız."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: Ayşenur'un cinayet şüphelisinden "Pes" dedirten savunma!
GÜNDEM Ayşenur'un cinayet şüphelisinden "Pes" dedirten ...
‘Dev’lerde işten çıkartmalar artıyor
GÜNDEM ‘Dev’lerde işten çıkartmalar artıyor
Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu
GÜNDEM Sivas'ta tarihi konak matematik ve sanatevi oldu
İstanbul'da Maltepe'de denizde bir kadına ait cansız beden bulundu! -Öne çıkan haberler
GÜNDEM Denizde yaşlı bir kadına ait cansız beden bulundu
Zehir tacirleri bu kez drone kullandı!
GÜNDEM Zehir tacirleri bu kez drone kullandı!
EYT sigortalılık süresi ile PRİM GÜN SAYISI 2023 | EYT prim gün sayısı sorgulaması nasıl yapılır? EYT SGK 4A prim gün sayısı hesaplama ekranı
GÜNDEM EYT prim gün sayısı detayları netleşti!
Dereye uçan araçta koca öldü, eşi yaralı
GÜNDEM Dereye uçan araçta koca öldü, eşi yaralı
Son dakika: Canan Semiz cinayetinde şoke eden tespit!
GÜNDEM Canan Semiz cinayetinde şoke eden tespit!
Tunceli'de yaban keçisi avına 264 bin lira ceza - Güncel öne çıkan haberler
GÜNDEM Tunceli'de yaban keçisi avına 264 bin lira ceza
Kayseri'de 66 kavşakta "Yeşil Dalga"
GÜNDEM Kayseri'de 66 kavşakta "Yeşil Dalga"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.