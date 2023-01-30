Millet İttifakı, Mutabakat Metni'ni açıkladı

Metindeki 9 ana başlık şu şekilde sıralanıyor; Hukuk, Adalet ve Yargı, Kamu Yönetimi, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim, Ekonomi, Finans ve İstihdam, Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm, Sektörel Politikalar, Eğitim ve Öğretim, Sosyal Politikalar, Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: "Meclis'te torba kanun düzenlemesine son vereceğiz. Meclis'te kesin hesap komisyonunu kuracağız. Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece 1 dönem seçilmesi kuralını getireceğiz. Tarafsızlığını güvence altına alacağız. Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsızlığı sağlayacağız. HSK'yı kaldıracağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul olacak. Adalet Bakanı, Hakimler Kurulu'nda yer almayacak. Hakimler, Adalet Bakanlığı'na bağlı olmayacak. Özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM iznini zorunlu hale getireceğiz. Tutuklamanın istisna olması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız."

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp: "Beyin göçünü engellemek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacağız. Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız. Üniversitelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Firmaların e-ticaret, çevreci ürünler gibi alanlarda beceri ve imkanlarını destekleyeceğiz. Bilimim ve Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracağız. Yapay Zeka ve Etik Kurulu'nu oluşturacağız. 5G için adımlar atacağız. İnternet üzerindeki vergileri indireceğiz. Bilgisayar tablet ve cep telefonu gibi ürünlerde vergi yükünü azaltacağız. Ortak kullanım alanlarında kesintisiz internet hizmeti vereceğiz. MEB'de idari pozisyonlara eğitim kökenli ve liyakatli kadroları görevlendireceğiz. LGS sınavını süreç içinde kaldıracağız. Üniversiteye girişte çoklu sınav sistemini getireceğiz. YÖK'ü kaldıracak, sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız."

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı: "Temel hedefimiz enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indirmektir. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Büyüme hızını yüzde 5'in üzerine çıkaracağız. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlaması dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Bankanın İstanbul'daki birimlerini Ankara'ya taşıyacağız. Kur Korumalı Mevduat'ta yeni hesap açmayacağız. Mevcut hesapları vade sonunda kapatacağız. Cumhurbaşkanlığı'nı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almalarına son vereceğiz. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi projeler yerine tarımsal sulamaya ayıracağız. "

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Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin: "Tarım ve Orman Bakanlığı’nı 'Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı' olarak yeniden yapılandıracağız. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacağız. Tarım ürünlerinde taban fiyatları maliyet ve kur politikasına göre uygulayacağız. Mazot, gübre, yem ve tohum gibi destekleri çiftçi tarlasını süremeden vereceğiz. Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak, ülkemizin savunma alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, ileri endüstriyel teknolojilerin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturacak, silahlı kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını artıracak ve yüksek katma değerli ihracatı geliştireceğiz. Ticaret Bakanlığını Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız. Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları veya üstlenilen yükümlülükleri gözden geçireceğiz. Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edecek, bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alacağız. Atatürk Havalimanını yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz."

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale: "Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından aile bazında, hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda 'Gelir Desteği' sağlayacağız. Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından aile bazında, hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda 'Gelir Desteği' sağlayacağız. Kaçak yabancı işçilikle tavizsiz ve etkin mücadele edeceğiz. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylayacağız. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanılmasının önüne geçeceğiz. Toplu Konut İdaresi’nin asıl görevi olan Sosyal Konut üretimine odaklanmasını sağlayacak, bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis edeceğiz. Uyuşturucu baronlarının, organize suç örgütü üyelerinin ülkemizde faaliyet yürütmelerinin önüne geçeceğiz."

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir: "Dışişleri Bakanlığı’na dış politika yapım, karar ve uygulamalarındaki rol ve görevini yeniden kazandıracağız. Dışişleri Bakanlığı’na personel alımlarında objektif, güvenilir, siyasi tercihlerden uzak, ehliyete ve liyakate dayalı kapsamlı bir sınav sistemi getireceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve onların oluşturdukları STK’ların Türkiye’nin yumuşak gücü ve kamu diplomasisinin etkin bir aracı olması için gayret göstereceğiz.Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefimiz doğrultusunda bu alandaki sürecin diyalog, adalet ve eşitlik çerçevesinde tamamlanması için çalışacağız. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olmamız ve Anayasamızın gereği olarak, AİHS'ne ve Konsey’in diğer hukuki belgelerine uyum sağlayacak, AİHM kararlarını uygulayacağız. Ortadoğu Bölgesindeki ülkelerinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı duyacak, iç işlerine karışmayacak, aralarındaki sorunlarda 'taraf tutan' değil 'çözümleri kolaylaştıran' olacağız."