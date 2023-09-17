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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Son dakika: Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Son dakika: Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi

        DHA'nın haberine göre A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:10 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:10
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        Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi
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        Son olarak Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini kaptıran Milli Takımımız'da sıcak gelişme yaşanıyor.

        DHA'nın haberine göre A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı.

        Habere göre TFF yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

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