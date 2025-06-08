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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Minibüs dereye uçtu! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Minibüs dereye uçtu! Yaralılar var!

        Hatay'da otomobille çarpışan minibüs dereye uçtu. Feci kazada 4 kişi yaralanırken, kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 09:25 Güncelleme: 08.06.2025 - 09:25
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        Minibüs dereye uçtu! Yaralılar var!
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün dereye uçma anı kameraya yansıdı. Çarpışma sonrası dereye uçan minibüsteki 4 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Dörtyol ilçesinde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen minibüs, otomobille çarpıştı ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle dereye uçtu.

        4 KİŞİ YARALANDI

        Otomobille çarpışan minibüsün dereye uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Dereye uçan minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, sulama kanalına uçan minibüsteki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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