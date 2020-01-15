Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve jeopolitik riskler uluslar arası piyasalarda ürün (motorin ve benzin),Brent petrol ve yurt içinde dolar kurunu artırmıştı. Motorinin, 6 Ocak’ta uluslar arası piyasalarda tonu 630 dolara kadar çıktı. Aynı günlerde Brent petrol, 70 doları aştı.

ABD ile İran arasındaki gerilimin ve risklerin azalması piyasaları rahatlattı. Motorinin ton fiyatı, 585 dolara kadar indi. Brent petrol de 64 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı da düştü. Benzinin tonu, 6 Ocak’ta 627 dolardı. 15 Ocak itibarıyla 609 dolara kadar indi.

MOTORİNDE İNDİRİM

Ürün fiyatlarının gerilemesi ve dolardaki düşüş motorinde 22-23 kuruş indirimi gündeme getirdi. Devletin, “eşel mobil” uygulaması gereğince ÖTV’den (KDV dahil) 26 kuruş alacağı bulunuyor. Bu gece, 23 kuruşu düşmesi öngörülüyor. Devletin, 3 kuruş alacağı kalacak. Pompa fiyatların “şimdilik” sabit kalacak.

Benzinde indirim var mı? Uluslar arası piyasalarda fiyatı düşüyor. Ancak, indirim için gerekli koşullar henüz oluşmadı.