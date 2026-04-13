Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: Motorine indirim geldi! 14 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: İzmir, Ankara, İstanbul benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Akaryakıt piyasasında dalgalanma sürerken, araç sahiplerinin gözü bir kez daha fiyat tabelalarına çevrildi. Küresel gelişmelerin etkisiyle artan petrol fiyatlarının ardından gelen zamlar gündemdeki yerini korurken, bu kez beklentiler indirim yönüne kaydı. Özellikle motorin fiyatlarında yaşanması öngörülen düşüş, haftanın en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Peki, Peki, benzin ve motorine indirim mi geldi? Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte 14 Nisan 2026 güncel akaryakıt fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 15:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken, zamların ardından piyasada bu kez indirim sinyalleri öne çıktı. 14 Nisan itibarıyla büyük şehirlerdeki güncel fiyatlar yakından izlenirken, özellikle motorin grubunda beklenen geri çekilme dikkat çekiyor. İşte "Benzin ve mazot fiyatları son dakika ile 14 Nisan 2026 güncel benzin, motorin ve LPG, akaryakıt fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı...

        2

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        14 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorinde 4,35 TL indirim geldi.

        3

        ÖNCESİNDE ZAM GELMİŞTİ

        Motorine 4,13 TL benzine ise 1,78 TL zam yapıldı. Ancak "Eşel Mobil" uygulaması sayesinde bu artışın tamamı değil 45 kuruşluk tutarı pompaya yansıtıldı.

        4

        AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

        Akaryakıt piyasasında fiyatlar son dönemde adeta baş döndürücü bir hızla değişiyor. 10 Nisan 2026 itibarıyla küresel petrol fiyatlarındaki düşüş ve Orta Doğu’daki ateşkes beklentileriyle motorinde 12,94 TL, benzinde ise 1,09 TL indirim yapılmıştı.

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzin: 62.63 TL/LT

        Motorin: 72.26TL/LT

        LPG: 34.99 TL/LT

        6

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzin: 62.49 TL/LT

        Motorin: 72.12 TL/LT

        LPG: 34.39 TL/LT

        7

        ANKARA

        Benzin: 63.61 TL/LT

        Motorin: 73.38 TL/LT

        LPG: 34.87 TL/LT

        8

        İZMİR

        Benzin: 63.88 TL/LT

        Motorin: 73.66 TL/LT

        LPG: 34.79 TL/LT

