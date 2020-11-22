Mehmetçik 1 yıl Azerbaycan'da

Covid-19 test ücreti ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan devam eden operasyonlar hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu" denildi.

Ayrıca Azerbaycan tezkeresi hakkında, "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır" bilgilendirilmesi yapıldı.