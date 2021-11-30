MSB'den ABD ile F16 görüşmeleri açıklaması 0:00 / 0:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile görüşmeler, Yunanistan'daki silahlanma, yasa dışı sınır geçişleri ve terörle mücadele operasyonları hakkında detaylı açıklama yaptı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 5, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 terörist etkisiz hale getirildi. Kasım ayında ise 17'i büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde kasım ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18'i FETÖ mensubu olmak üzere 51'i teröristtir. Kasım ayında Suriye harekat bölgelerinde 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Yunanistan, bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla da provokatif silahlanma faaliyetlerini sürdürmektedir. Yunanistanlı yöneticilerin bu yaklaşımının beyhude bir çaba olduğunu bizimle birlikte kendi akademisyenleri, bazı diplomatları ve komutanları da açık yüreklilikle ifade etmektedirler.

Yunanistan, 2021 yılı başından itibaren askeri deniz ve hava araçları ile Gayri Askeri Statüdeki Adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirmiştir.

(ABD ile görüşmeler) Dört yıl aradan sonra yeniden yapılan toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Müteakip toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre'ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak."