MSB'den İncirlik açıklaması

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" denildi.