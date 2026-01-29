MSB'den Suriye açıklaması: Her türlü tedbiri alıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye Hükumetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz." ifadeleri kullanıldı
Giriş: 29.01.2026 - 12:05 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:23
