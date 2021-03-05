MSB'den helikopter kazası açıklaması 0:00 / 0:00

Milli Savunma Bakanlığı, askeri helikopter kazasıyla ilgili olarak yapılan ilk incelemelerde kaza bölgesinde patlama ya da yanma emaresine rastlanılmadığını, kazanın hava koşullarının ani değişimi sonucu olduğunu açıkladı.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HERHANGİ BİR PATLAMA VE YANMA EMARESİNE RASTLANILMAMIŞTIR"

Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğramasının ardından yapılan ilk incelemelerde;

- Enkaz bölgesinde herhangi bir patlama ve yanma emaresine rastlanmamış,

"HAVA KOŞULLARININ ANİ DEĞİŞİM SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN ŞARTLAR"

Helikopterin Bingöl'den hareketinden önce Tatvan bölgesinde faaliyetini olumsuz etkileyecek bir hava durumunun olmadığına dair meteorolojik bilgi teyit edilmiştir.



Söz konusu ilk bilgiler ışığında, kaza kırım olayının bölgedeki hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.

Görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza Kırım ekibi bölgeye intikal etmiştir.

Nihai sonuç, kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı teknik inceleme sonucu belirlenecektir.