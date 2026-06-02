Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balina görüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Göcek Mahallesi yakınlarında seyir halindeki bir teknedekiler, deniz yüzeyinde gördükleri balinayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre su yüzeyinde kalan balina, daha sonra gözden kayboldu
Giriş: 02 Haziran 2026 - 12:38
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında görülen balina, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Göcek Mahallesi açıklarında 27 Mayıs'ta tekneyle seyir halinde olan yat kaptanı Oğuzhan Çoban ile arkadaşları, deniz yüzeyinde bir hareketlilik fark etti.
Suda balina olduğunu anlayan Çoban, bir süre takip ettikleri balinayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Bir süre su yüzeyinde görülen balina, daha sonra gözden kayboldu.
