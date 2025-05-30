Narin Güran cinayetinde karar çıktı

Narin cinayetinde suçluyu kayırma davası
Narin Güran cinayeti ile ilgili 15 sanık için mahkeme kararını verdi. Aile fertlerinin yargılandığı davada 4 kişiye 3.5 yıl, 8 kişiye 3 yıl hapis cezası verildi. 2 sanık da tahliye edildi.
Giriş: 30.05.2025 - 19:59 Güncelleme: 30.05.2025 - 20:07
Narin Güran cinayetine ilişkin davanın dördüncü duruşmasında, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 15 sanığın tamamına ceza verildi.
Ayrıntılar geliyor..
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ