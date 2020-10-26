ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA) yöneticisi Jim Bridenstine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ay'ın yüzeyinde su bulduklarını duyurdu.
Bridenstine paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"@SOFIATelecobe'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızdan emin değiliz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."
— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020
YORUMLAR