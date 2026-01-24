Habertürk
Habertürk
        NBA'de Rockets, deplasman mağlubiyeti serisine son verdi - Basketbol Haberleri

        NBA'de Rockets, deplasman mağlubiyeti serisine son verdi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Detroit Pistons'ı 111-104 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 11:09 Güncelleme: 24.01.2026 - 11:15
        Mağlubiyeti serisine son!
        Little Caesars Arena'da oynanan maçta Kevin Durant 32 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle takımını sırtlarken, milli basketbolcu Alperen Şengün 19 sayı, 5 asist, Reed Shepherd 18 sayı kaydetti.

        Jalen Duren'in 18 sayı, 7 ribauntla oynadığı Pistons'ta Isaiah Stewart 16 sayı, Ronald Holland 13 sayıyla maçı tamamladı.

        Sezonun 27. galibiyetini alan Rockets, 5 maçlık deplasman mağlubiyeti serisine son verdi.

        > Thunder, sahasında kaybetti

        Geçen sezonun iki finalistini karşı karşıya getiren maçta Indiana Pacers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-114 yendi.

        Pacers'ta Andrew Nembhard 27 sayı, 11 asist, Jarace Walker 26, Pascal Siakam 21 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

        Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da ise Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Chet Holmgren 25 sayı, 13 ribaunt, 3 blokla oynadı.

        TIR kaydı, uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde kayan TIR nedeniyle, Posof- Türkgözü uluslararası kara yolu ulaşıma kapandı. (DHA)    

