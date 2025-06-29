Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, Netanyahu yolsuzluk davasında İsrail savcılarını eleştirdi - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Trump, Netanyahu yolsuzluk davasında İsrail savcılarını eleştirdi

        ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail Başbakanı Netanyahu, rehineleri geri almak için Hamas ile anlaşma sürecinde" dedi. Trump, Netanyahu'ya karşı devam eden yolsuzluk davasını eleştirdi, bunun hem Hamas hem de İran ile görüşmeleri yürütme yeteneğine müdahale olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 29.06.2025 - 02:29 Güncelleme: 29.06.2025 - 02:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Netanyahu, Hamas ile anlaşma sürecinde"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail Başbakanı Netanyahu, rehineleri geri almak için Hamas ile anlaşma sürecinde" dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı devam eden yolsuzluk davası nedeniyle İsrail savcılarını eleştirerek, bunun Netanyahu'nun hem Hamas hem de İran'la görüşmelerini yürütme yeteneğine müdahale ettiğini söyledi.

        Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Washington'ın İsrail'e sağladığı milyarlarca dolarlık askeri yardım göz önüne alındığında, "buna izin vermeyeceklerini" de belirtti.

        Trump, "Netanyahu savaş kahramanı ve ona yaptıkları korkunç" ifadesini kullandı. Trump, "Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk soruşturması siyasi bir cadı avı" dedi.

        Fotoğraf, Reuters tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        'Son 2 günde çıkan yangın sayısı 150'
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        Kuvvetli rüzgar uyarısı
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı