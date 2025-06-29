Trump, Netanyahu yolsuzluk davasında İsrail savcılarını eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail Başbakanı Netanyahu, rehineleri geri almak için Hamas ile anlaşma sürecinde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı devam eden yolsuzluk davası nedeniyle İsrail savcılarını eleştirerek, bunun Netanyahu'nun hem Hamas hem de İran'la görüşmelerini yürütme yeteneğine müdahale ettiğini söyledi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, Washington'ın İsrail'e sağladığı milyarlarca dolarlık askeri yardım göz önüne alındığında, "buna izin vermeyeceklerini" de belirtti.

Trump, "Netanyahu savaş kahramanı ve ona yaptıkları korkunç" ifadesini kullandı. Trump, "Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk soruşturması siyasi bir cadı avı" dedi.

Fotoğraf, Reuters tarafından servis edilmiştir.