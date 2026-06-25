Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, Birliğin 55. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilerek Türkiye Noterler Birliği Başkanı oldu. Habertürk’e açıklamada bulunan Güler, Türkiye Noterler Birliği tarihinde ikinci kadın başkan olarak seçildiğini, tarihinde ilk kez kadın ağırlıklı bir yönetim kuruluna başkanlık edeceğini belirtti.

“BU DEĞİŞİM LİYAKATİN YANSIMASI”

Yönetim kurulunun 5 kadın ve 2 erkek üyeden oluştuğunu belirten Güler, “Bu tablo yalnızca sayısal bir değişimi değil; bilgi, liyakat, deneyim ve ortak çalışma kültürünün bir yansımasını ifade etmektedir. Bize duyulan güvene layık olmak için Yönetim Kurulumuzla birlikte şeffaf, kapsayıcı ve çözüm odaklı bir anlayışla görev yapacağız. Mesleğimizin köklü geleneklerinden aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.