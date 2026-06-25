Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Noterler Birliği’nin Yeni Başkanı Güler: “Kadın ağırlıklı bir Yönetim Kurulu’na başkanlık edeceğim” | Son dakika haberleri

        Noterler Birliği’nin Yeni Başkanı Güler: “Kadın ağırlıklı bir Yönetim Kurulu’na başkanlık edeceğim”

        Türkiye Noterler Birliği'nin 55. Olağan Genel Kurulu sonrasında başkanlığa seçilen Fulya Uysal Güler, görevine başladı. Habertürk'e konuşan Güler, "Birliğimiz tarihinde ilk kez kadın ağırlıklı bir Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek olmanın ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum. Bu görev, şahsım adına olduğu kadar noterlik mesleğinde emek veren tüm kadın meslektaşlarımız adına da anlamlı bir dönüm noktasıdır" dedi

        Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kadın ağırlıklı kurula başkanlık edeceğim"

        Ankara 65. Noteri Fulya Uysal Güler, Birliğin 55. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilerek Türkiye Noterler Birliği Başkanı oldu. Habertürk’e açıklamada bulunan Güler, Türkiye Noterler Birliği tarihinde ikinci kadın başkan olarak seçildiğini, tarihinde ilk kez kadın ağırlıklı bir yönetim kuruluna başkanlık edeceğini belirtti.

        “BU DEĞİŞİM LİYAKATİN YANSIMASI”

        Yönetim kurulunun 5 kadın ve 2 erkek üyeden oluştuğunu belirten Güler, “Bu tablo yalnızca sayısal bir değişimi değil; bilgi, liyakat, deneyim ve ortak çalışma kültürünün bir yansımasını ifade etmektedir. Bize duyulan güvene layık olmak için Yönetim Kurulumuzla birlikte şeffaf, kapsayıcı ve çözüm odaklı bir anlayışla görev yapacağız. Mesleğimizin köklü geleneklerinden aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Diyarbakır'da 8 yıl önce kapanan dosyada 'töre cinayeti' iddiasıyla 1 tutuklama

        Oiyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve başkasıyla dini nikahlı olan Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı. Savcılık, çiftin töre saikiyle öldürülüp mağaraya gizlendiğini belirtti. Gözaltına alınan 20 şüpheliden, mahkemeye çık...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt