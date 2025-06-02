Numan Kurtulmuş'tan DEM Parti'ye ziyaret
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere DEM Parti'yi ziyaret ediyor
Giriş: 02.06.2025 - 10:49 Güncelleme: 02.06.2025 - 10:49
TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve diğer yetkililer elik etti. Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ