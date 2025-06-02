TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş'a AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve diğer yetkililer elik etti. Kurtulmuş'u DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşıladı.