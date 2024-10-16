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        Haberler Gündem Politika Son dakika: O sözleri sonrası Latif Aydemir partisinden istifa etti | Son dakika haberleri

        O sözleri sonrası Latif Aydemir partisinden istifa etti

        AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir "Öldüren kadar ölen de suçludur" ifadeleriyle tepki çekmişti. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Aydemir istifa etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 10:34 Güncelleme: 16.10.2024 - 10:34
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        O sözleri sonrası partisinden istifa etti
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        AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, yaptığı konuşma sosyal medyada büyük tepki çekti. Sözleri nedeniyle partiden ihraç talebiyle disipline sevk edilen Aydemir AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

        İzmir'in Bayraklı Belediyesi Meclis toplantısında kadın cinayetleriyle ilgili "Hanımlarımızı ve kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" diyen AK Partili Latif Aydemir'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

        AK Partili meclis üyesinin sözleri tepki çekti
        AK Partili meclis üyesinin sözleri tepki çekti

        AK Parti​ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ​ Aydemir'in söz konusu ifadeleri üzerine kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

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        İSTİFA ETTİ

        Yaşanan gelişmeler üzerine Aydemir AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Latif Aydemir, konuşmasının çarpıtıldığını ve kendisine zarar verilmesinin amaçlandığını iddia etti.

        Partiden atılması istenen Aydemir, bir istifa mesajı yayınladı. Aydemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Üç kızımla birlikte üyesi olduğum parti, dernek ve yardım kuruluşlarıyla kadının toplumsal hayatta var olması ve yüceltilmesi adına mücadele ettim. Konuşmamda asıl vurgulamak istediğim husus, şiddet ve cinayet olaylarının önlenmesi adına ölüm ve ölüme sebebiyet veren olguların ve zihniyetin irdelenmesi gerektiğiydi. Kadınları tenzih ederek yaptığım konuşmada asıl dikkat çekmek istediğim, 6284 sayılı yasanın yanlış uygulanması sonucu oluşan mağduriyetlerdi. Yanlış anlaşılan cümlemden dolayı kamuoyundan özür diler, bu vesileyle 2002 yılından beri her kademesinde görev aldığım Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, partimin zarar görmemesi adına istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim" dedi.

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