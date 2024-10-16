AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'in, yaptığı konuşma sosyal medyada büyük tepki çekti. Sözleri nedeniyle partiden ihraç talebiyle disipline sevk edilen Aydemir AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İzmir'in Bayraklı Belediyesi Meclis toplantısında kadın cinayetleriyle ilgili "Hanımlarımızı ve kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur" diyen AK Partili Latif Aydemir'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

AK Parti​ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ​ Aydemir'in söz konusu ifadeleri üzerine kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.