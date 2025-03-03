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        Haberler Gündem Güncel Ölüm içkisinde 81 can kaybı! - Son dakika sahte alkol faciası! | Son dakika haberleri

        Ölüm içkisinde 81 can kaybı!

        Ankara'da sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı. Soruşturmada da 36 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:09
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        Ölüm içkisinde 81 can kaybı!
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        Başkentteki sahte içki faciasında bilanço ağırlaştı ve can kaybı 81'e çıktı. Olayla ilgili şu ana kadar 36 şüphelinin tutuklandığı ve 41 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Öte yandan soruşturmada da her bir ölümün ayrı bir suç oluşturması nedeniyle iddianamelerin de ayrı ayrı yazılacağı kaydedildi.

        Buna göre Adli Tıp Kurumu raporları geldiğinde dosyası tamamlananlar için davaların açılacağı da belirtildi.

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