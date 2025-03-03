Ölüm içkisinde 81 can kaybı!

Başkentteki sahte içki faciasında bilanço ağırlaştı ve can kaybı 81'e çıktı. Olayla ilgili şu ana kadar 36 şüphelinin tutuklandığı ve 41 şüphelinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan soruşturmada da her bir ölümün ayrı bir suç oluşturması nedeniyle iddianamelerin de ayrı ayrı yazılacağı kaydedildi.

Buna göre Adli Tıp Kurumu raporları geldiğinde dosyası tamamlananlar için davaların açılacağı da belirtildi.