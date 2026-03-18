Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak ortasında tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HUSUMETLİSİYLE KARŞILAŞTI

İHA'nın haberine göre olay, Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet D. (61), caddede bir marketin önünde duran ve önceden husumetleri bulunan Fatih Tefir (37) ile karşılaştı.

TABANCASIYLA ATEŞ AÇTI

Bunun üzerine Mehmet D., yanında bulunan tabancası ile Tefir'e ateş açtı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Vücuduna yaklaşık 10 kurşun isabet eden Tefir, kanlar içinde yere yığıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Tefir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10 ADET BOŞ KOVAN TESPİT EDİLDİ

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptıkları araştırma sonucunda bölgede 10 adet boş kovanın bulunduğu tespit edildi.

KAÇTIĞI ARACI BULUNDU

Olayın ardından kimliği belirlenen ve bölgeden kaçan şüphelinin geldiği üç tekerlekli elektrikli aracıyla bölgeden uzaklaştığı ve aracının Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ekipler tarafından bulunduğu öğrenildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Kaçan saldırganın yakalanması için emniyet güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.