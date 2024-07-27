Muğla'da yangın, sabah saatlerinde Milas’a bağlı Akgedik Barajı yakınlarında ormanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

DHA'da yer alan habere göre alevleri ve dumanları görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplere yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.