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        Muğla Milas'ta orman yangını!

        Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:26 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:28
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        Muğla Milas'ta orman yangını!
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        Muğla'da yangın, sabah saatlerinde Milas’a bağlı Akgedik Barajı yakınlarında ormanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

        HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

        DHA'da yer alan habere göre alevleri ve dumanları görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplere yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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