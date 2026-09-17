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        Haberler Bilgi SON DAKİKA ÖSYM KPSS AÇIKLAMASI | KPSS yeniden mi yapılacak, tekrarlanacak mı, iptal mi edildi? 2026 KPSS'ye kimler girecek?

        SON DAKİKA ÖSYM KPSS AÇIKLAMASI | KPSS yeniden mi yapılacak, tekrarlanacak mı, iptal mi edildi? 2026 KPSS'ye kimler girecek?

        KPSS yeniden mi yapılacak, tekrarlanacak mı, iptal mi edildi? soruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla yanıt buldu. 6 Eylül'de uygulanan 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla ilgili inceleme tamamlandı. ÖSYM'nin Şanlıurfa'daki sınav uygulamalarına ilişkin kararı belli oldu. Peki, 2026 KPSS Lisans iptal mi oldu, yeniden mi yapılacak? İşte 2026 KPSS'ye ilişkin merak edilen kararın ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 08:26 Güncelleme:
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        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından gözler ÖSYM'den gelecek karara çevrilmişti. Kurumun Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki incelemesi tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerde 150 sınav salonunun 22'sinde toplam 392 adayı ilgilendiren mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. ÖSYM Yönetim Kurulu'nun 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla birlikte söz konusu adaylar için uygulanacak süreç de netleşti. Peki 2026 KPSS yeniden mi yapılacak, sınav iptal mi edildi ve eş değer sınava kimler girecek? İşte ÖSYM'nin açıkladığı kararın ayrıntıları...

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        2026 KPSS YENİDEN Mİ YAPILACAK?

        6 Eylül 2026'da yapılan 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tüm adaylar için iptal edilmedi. ÖSYM'nin kararı, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde sınav uygulamalarından etkilendiği belirlenen 392 adayı kapsıyor.

        Sınav günü kampüse ulaşımda yaşanan aksaklık nedeniyle sınav binalarına giriş süresi 30 dakika uzatıldı ve oturum 10.45'te başladı.

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        KPSS'DE 392 ADAY İÇİN YENİ SINAV KARARI

        ÖSYM'nin incelemesinde Osmanbey Kampüsü'ndeki 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Bunun üzerine 392 aday için eş değer sınav yapılmasına karar verildi.

        Böylece 2026 KPSS'nin tamamı tekrarlanmayacak, karar kapsamında belirlenen adaylar yeniden sınava girecek.

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        2026 KPSS EŞ DEĞER SINAVA KİMLER GİRECEK?

        Eş değer sınava, ÖSYM'nin incelemesi sonucunda uygulamalardan etkilendiği belirlenen 392 aday katılacak. Adayların belirlenmesinde sınav görevlilerinin ifadeleri, tutanaklar ve kamera kayıtları incelendi.

        ÖSYM'nin açıklamasında eş değer sınavın tarihi ise henüz duyurulmadı.

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        2026 KPSS'YE KAÇ ADAY KATILDI?

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday katıldı. Sınav, 145 sınav merkezinde 4 bin 724 sınav binası ve 86 bin 646 sınav salonunda gerçekleştirildi.

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        #KPSS
        #ÖSYM
        #kpss lisans
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