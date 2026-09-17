SON DAKİKA ÖSYM KPSS AÇIKLAMASI | KPSS yeniden mi yapılacak, tekrarlanacak mı, iptal mi edildi? 2026 KPSS'ye kimler girecek?

2026 KPSS'YE KAÇ ADAY KATILDI?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday katıldı. Sınav, 145 sınav merkezinde 4 bin 724 sınav binası ve 86 bin 646 sınav salonunda gerçekleştirildi.