Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Otogarda can pazarı: Korku dolu anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Otogarda can pazarı: Korku dolu anlar kamerada

        Edirne Otogarı'nda meydana gelen feci kazada, yedek şoförün aracı hareket ettirmesi sonucu otobüsün altında kalan asıl şoför hayatını kaybetti, muavin yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 16:26 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu dolu otobüsle meslektaşını ezdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Otogarı'nda meydana gelen feci kazada, yedek şoförün aracı hareket ettirmesi sonucu otobüsün altında kalan asıl şoför hayatını kaybetti, muavin yaralandı.

        İLERİ HAREKET EDEREK MUAVİNİ EZDİ

        Antalya seferine hazırlanan yolcu otobüsünün asıl şoförü M.A. ve muavini, yolcu yüklemek için bagaj kısmına indi. Bu sırada direksiyon başındaki yedek şoför O.B.'nin aracı çalıştırmasıyla ileri hareket eden otobüs, M.A. ve muavini ezdi. Olay yerindeki bir sağlık çalışanı dakikalarca kalp masajı yaptı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şoför M.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı muavinin tedavisi devam ederken, yedek şoför O.B. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yolda mahsur kalan sürücünün yardımına Off-Road ekibi yetişti

         Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücü Macera Off-Road ekibinin yardımıyla kurtarıldı.

        #edirne
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin saati değişti
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        Meteoroloji'den Marmara için cumartesi uyarısı! Prof. Dr. Kadıoğlu: Pazartesi evden çalışın
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        Fenerbahçe'de Enes Ünal sesleri!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        İnsanlık tarihini yeniden yazan 773 bin yıllık keşif!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Süper gripten korunmanın 6 etkili yolu!
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Youssef En-Nesyri'ye Katar'dan talip!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor